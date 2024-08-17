Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД России
Сергей Бутин. Обложка © МИД РФ
Замглавы МИД РФ Сергей Бутин стал первым заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ в субботу, 17 августа, подписал глава государства Владимир Путин.
"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — сказано в документе.
Напомним, Бутин стал замглавы МИД РФ в мае 2023 года, до этого он возглавлял генеральный секретариат министерства. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства был Олег Сыромолотов.