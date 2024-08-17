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17 августа, 13:40

Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД России

Сергей Бутин. Обложка © МИД РФ

Сергей Бутин. Обложка © МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Бутин стал первым заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ в субботу, 17 августа, подписал глава государства Владимир Путин.

"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — сказано в документе.

Напомним, Бутин стал замглавы МИД РФ в мае 2023 года, до этого он возглавлял генеральный секретариат министерства. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства был Олег Сыромолотов.

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Никита Осипов
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