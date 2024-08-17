Соцсеть Х объявила о прекращении работы в Бразилии

Соцсеть Х (бывший Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, объявила, что прекращает работу в Бразилии. Соответствующее решение было принято из-за конфликта с властями страны, связанного с цензурой.

"В связи с этим, в целях обеспечения безопасности наших сотрудников, мы приняли решение о немедленном закрытии нашей деятельности в Бразилии", — заявили в Х.