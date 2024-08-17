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17 августа, 16:07

Соцсеть Х объявила о прекращении работы в Бразилии

Соцсеть Х (бывший Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, объявила, что прекращает работу в Бразилии. Соответствующее решение было принято из-за конфликта с властями страны, связанного с цензурой.

"В связи с этим, в целях обеспечения безопасности наших сотрудников, мы приняли решение о немедленном закрытии нашей деятельности в Бразилии", — заявили в Х.

В апреле Маск отказался удалять популярные аккаунты бразильских оппозиционеров в Х по требованию властей страны. За это судья Верховного суда Бразилии инициировал против владельца соцсети расследование. За неисполнение судебного решения Х, в частности, требовали штрафовать на 20 тысяч долларов в день.

А ранее Николас Мадуро объявил о приостановке работы X в Венесуэле на 10 дней. Президент обвинил соцсеть в разжигании ненависти, фашизма и гражданской войны. В ответ Илон Маск в шутку пригрозил использовать против Мадуро космические лазеры и "подпалить ему усы из космоса".

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"Два года мы пробовали мир": Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют X
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Наталья Демьянова
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