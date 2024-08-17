Соцсеть Х объявила о прекращении работы в Бразилии
Соцсеть Х (бывший Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, объявила, что прекращает работу в Бразилии. Соответствующее решение было принято из-за конфликта с властями страны, связанного с цензурой.
"В связи с этим, в целях обеспечения безопасности наших сотрудников, мы приняли решение о немедленном закрытии нашей деятельности в Бразилии", — заявили в Х.
В апреле Маск отказался удалять популярные аккаунты бразильских оппозиционеров в Х по требованию властей страны. За это судья Верховного суда Бразилии инициировал против владельца соцсети расследование. За неисполнение судебного решения Х, в частности, требовали штрафовать на 20 тысяч долларов в день.
А ранее Николас Мадуро объявил о приостановке работы X в Венесуэле на 10 дней. Президент обвинил соцсеть в разжигании ненависти, фашизма и гражданской войны. В ответ Илон Маск в шутку пригрозил использовать против Мадуро космические лазеры и "подпалить ему усы из космоса".