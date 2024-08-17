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17 августа, 16:38

"Необъятный живот": Названа причина смерти племянника Михалкова

Актриса Спиркина: Племянник Михалкова умер в 60 лет от сердечной недостаточности

Ольга Спиркина с бывшим мужем Дмитрием Кончаловским. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_spirkina

Ольга Спиркина с бывшим мужем Дмитрием Кончаловским. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_spirkina

Племянник Никиты Михалкова журналист Дмитрий Кончаловский умер на 61-м году жизни во сне от сердечной недостаточности. Об этом рассказала его экс-супруга актриса Ольга Спиркина.

В субботу, 17 августа, в Москве прошла церемония прощания с Кончаловским. Спиркина ожидаемо неохотно общалась с журналистами, однако раскрыла некоторые подробности. По словам артистки, бывший муж умер во сне. Как отмечает StarHit, когда нашли тело, у журналиста был "огромный необъятный живот".

Напомним, в 2023 году Дмитрий Кончаловский подал в суд на Ольгу Спиркину из-за обвинений в алкоголизме. Пара развелась в 2020 году, но артистка постоянно говорила, что журналист пьёт и не зарабатывает деньги. Мужчина назвал это клеветой и обратился в суд с иском на один миллион рублей в качестве морального ущерба. 14 августа 2024 года Кончаловский ушёл из жизни.

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Никита Осипов
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