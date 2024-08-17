Пелагея выиграла суд у бывшего мужа
Пелагея через суд добилась снятия запрета Телегина на выезд их дочери из России
Иван Телегин и Пелагея. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Певица Пелагея добилась отмены запрета бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина на выезд их семилетней дочери Таисии за границу. Артистка выиграла суд, сообщил её адвокат Филипп Рябченко. Теперь девочка, кажется, сможет отправиться с семьёй на море, о чём так долго мечтала.
Дочь Пелагеи и Ивана Таисия. Фото © Youtube / Чужое мнение
"Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия", — отметил Рябченко в беседе с StarHit.
По словам адвоката, спортсмен до последнего пытался оспорить иск бывшей жены, но аргументация была смехотворной. Оказалось, хоккеист боялся, что Пелагея вывезет дочь за границу на постоянное место жительства (ПМЖ).
"То, как Телегин выполняет родительские функции, которые боится потерять, можно судить по его делам: уже сделав запрет на выезд дочки, он иезуитски спросил в СМС — "есть ли какие планы на каникулы". Было это 28 марта. Прошло четыре с половиной месяца. Ни поздравления с окончанием первого класса, ни по поводу запрета — ни слова этот человек девочке так и не написал", — указал Рябченко.
Как сообщал Life.ru, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, в 2017-м у пары родилась дочь. А летом 2020-го супруги развелись. Спустя несколько месяцев после развода хоккеист снова женился. Его новой возлюбленной оказалась блондинка Мария Гончар. А этим летом между бывшими супругами разгорелся скандал: Пелагея заявила, что Иван Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за рубеж. Из-за этого были сорваны каникулы ребёнка.