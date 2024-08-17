Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Певица Пелагея добилась отмены запрета бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина на выезд их семилетней дочери Таисии за границу. Артистка выиграла суд, сообщил её адвокат Филипп Рябченко. Теперь девочка, кажется, сможет отправиться с семьёй на море, о чём так долго мечтала.

"То, как Телегин выполняет родительские функции, которые боится потерять, можно судить по его делам: уже сделав запрет на выезд дочки, он иезуитски спросил в СМС — "есть ли какие планы на каникулы". Было это 28 марта. Прошло четыре с половиной месяца. Ни поздравления с окончанием первого класса, ни по поводу запрета — ни слова этот человек девочке так и не написал", — указал Рябченко.