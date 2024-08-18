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Регион
18 августа, 05:23

В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели мощные взрывы

В Киевской области утром 18 августа прогремели мощные взрывы. В данный момент в регионе звучит воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

"В Киевской области прогремели взрывы", — говорится в сообщении.

Ранее также появилась информация о взрывах в Киеве. Life.ru также писал, что накануне серия взрывов прогремела в Краматорске Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем ВСУ. Хлопки слышали в районе Новокраматорского машиностроительного завода.

В Сумах опять прозвучал взрыв
В Сумах опять прозвучал взрыв
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Иван Косицын
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