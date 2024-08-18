ВС РФ уничтожили группу из 16 штурмовиков ВСУ в Курской области

Российские войска ликвидировали 16 солдат украинского штурмового батальона, которые пытались скрыться в лесу в Курской области. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель силового ведомства РФ.

Напомним, с 6 августа в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться вглубь России. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. За предыдущие сутки российские войска уничтожили до 300 солдат ВСУ в Курской области.