Лукашенко заявил, что Курскую область атаковали "мощные силы" из наёмников 18 августа, 09:37 Военные ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинское командование бросило на Курскую область вооружённых до зубов профессионалов, среди которых было много батальонов из иностранных наёмников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на телеканале "Россия-1".

"В нападении на Курскую область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наёмники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — отметил глава государства.

Напомним, 6 августа украинские военнослужащие совершили атаку на Курскую область. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что украинская армия начала атаку силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников, в том числе из Польши, Франции, Канады, США.

Авторы Татьяна Миссуми