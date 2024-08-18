Закидывали бутылками: На президента "Фенербахче" напали прямо во время матча чемпионата Турции На президента "Фенербахче" напали на игре чемпионата Турции 18 августа, 14:57 Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч подвергся нападению. Обложка © Х / artikiyimser

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч стал жертвой дерзкого нападения во время матча национального чемпионата против "Гёзтепе", его также закидали бутылками. Об этом рассказали в самой команде в соцсети Х.

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч подвергся нападению. Видео © Х / artikiyimser

Игра проходила на домашней арене "Гёзтепе" 17 августа. Группу болельщиков охрана задержала на входе на стадион. Чтобы помочь фанатам, президент клуба "Фенербахче" и генсекретарь Бурак Кызылхан спустились к выходу. Когда они возвращались на трибуну, в них полетели бутылки. По словам Коча, затем неизвестный толкнул и набросился на него, у нарушителя была аккредитация клуба "Гёзтепе".

ФК "Фенербахче" возмущён, что полиция не задержала преступника, который переоделся и не торопясь ушёл со стадиона. Сейчас Коч подал жалобу с просьбой привлечь к ответственности за халатность работников стадиона, а также задержать нападавшего.

Ранее сообщалось, что украинский футбольный клуб "Кривбасс" возмутился, что на предстоящую игру квалификации Лиги конференций с испанским "Бетисом" назначен судья, работавший на матче сборной России. Команда уже потребовала заменить арбитра.

Авторы Татьяна Миссуми