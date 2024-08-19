МИД пообещал "конкретный" ответ на попытки Польши сбивать ракеты РФ над Украиной
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Польшу ждёт "адекватный и конкретный" ответ на попытки перехватить российские ракеты в небе над Украиной, заявил журналистам директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Он предупредил Варшаву о последствиях такого "авантюрного порыва", напомнив, что Москва законно применяет дальнобойное оружие, чтобы нейтрализовать исходящие от Незалежной военные угрозы.
"Реакция на [такие попытки] будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима", — сказал собеседник РИА "Новости".
По словам дипломата, какие-либо переговоры по данному вопросу ни с кем не ведутся. Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна и полякам, и НАТО.
Напомним, в июле Владимир Зеленский заявил, Польша прорабатывает механизм уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Правда, только тех, что направлялись бы к западной границе Незалежной. СМИ писали, что это предусмотрено оборонным соглашением, подписанным Киевом и Варшавой. По словам главы МИД республики Радослава Сикорского, Польша действительно изучает такую возможность.