Поляки исключили снятие ограничений на оружие после атаки ВСУ на Курскую область

Нападение ВСУ на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставленного Киеву оружия. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

"Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации", — сказал он.