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18 августа, 17:55

Поляки исключили снятие ограничений на оружие после атаки ВСУ на Курскую область

МВД Польши: Запад не разрешит ВСУ удары по РФ после атаки ВСУ на Курскую область

Нападение ВСУ на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставленного Киеву оружия. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

"Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации", — сказал он.

Таким образом польский министр ответил на вопрос журналиста о том, следует ли снять запрет на использование украинскими войсками оружия стран Запада для ударов по российской территории в связи с атакой ВСУ на Курскую область.

Тем временем потери ВСУ в Курской области уже достигли 50 танков и почти 3,5 тысячи военных. За прошедшие сутки группировка "Север" успешно отразила атаки четырёх бригад ВСУ в регионе. На Западе, к слову, уже стали сомневаться в успехе действий Киева. Life.ru внимательно следит за событиями в Курской области и оперативно сообщает о самых важных.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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