Будьте осторожны: Нумеролог перечислила самые травмоопасные дни сентября

В сентябре россиян ожидает масса интересных событий, однако в погоне за решением глобальных проблем важно не потерять бдительность и помнить о бытовых ситуациях. Нумеролог Кристина Щербань предупредила граждан о травмоопасных днях первого месяца осени.

По её словам, особо переживать в начале сентября не стоит, риск получить травму возрастёт во второй половине месяца. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт призвала быть особенно внимательными 16 сентября.

"Вероятность получения травм в этот день наиболее высока. Чаще всего они могут произойти по причине спешки, суеты и нервозности, поэтому лучшей защитой в этот день станут спокойствие и уверенность", — подчеркнула нумеролог.

Следующим травмоопасным днём сентября будет 18-е число. Быть осторожными и внимательными в этот день следует как водителям, так и пешеходам, уверена Щербань.