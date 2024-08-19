Будьте осторожны: Нумеролог перечислила самые травмоопасные дни сентября
Нумеролог Щербань: Во второй половине сентября ожидаются самые травмоопасные дни
В сентябре россиян ожидает масса интересных событий, однако в погоне за решением глобальных проблем важно не потерять бдительность и помнить о бытовых ситуациях. Нумеролог Кристина Щербань предупредила граждан о травмоопасных днях первого месяца осени.
По её словам, особо переживать в начале сентября не стоит, риск получить травму возрастёт во второй половине месяца. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт призвала быть особенно внимательными 16 сентября.
"Вероятность получения травм в этот день наиболее высока. Чаще всего они могут произойти по причине спешки, суеты и нервозности, поэтому лучшей защитой в этот день станут спокойствие и уверенность", — подчеркнула нумеролог.
Следующим травмоопасным днём сентября будет 18-е число. Быть осторожными и внимательными в этот день следует как водителям, так и пешеходам, уверена Щербань.
Кстати, определённые даты в году имеют не только негативный, но и позитивный контекст. К примеру, нумерологи знают, в какие дни рождаются будущие миллионеры. А ещё по дате рождения можно узнать личный код удачи.