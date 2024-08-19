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19 августа, 08:33

МИД предупредил Германию об ответных мерах на изъятие российской недвижимости

МИД: Ответ на изъятие российской собственности Германией будет адекватным

При решении властей ФРГ изъять российскую собственность в Берлине, Россия незамедлительно даст ответ в отношении немецкой недвижимости. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Ранее о том, что российскую недвижимость в Германии нужно продать, а вырученные деньги направить Украине предложили в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле.

“Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране”, — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Комментируя идеи, которые всё чаще предлагают в Германии относительно росссийской недвижимости. Тяпкин пояснил, что исключать сценарий с продажей имущества и передачей средств исключать никак нельзя. Тем более, что активы страны и так давно заморожены. Их изъятие стоит расценивать, как воровство, подытожил дипломат.

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Ранее в Финляндии составили список "потенциально опасной" недвижимости граждан России. Теперь на крючке у государства находятся собственники-россияне, которые якобы нарушили суверенитет и независимость других государств.

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Life.ru

Мария Любицкая
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