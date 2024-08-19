Найдена девушка, у которой язык вмещает целых четыре чупа-чупса

В США, в штате Техас, нашли девушку, которая поставила новый мировой рекорд. Отличилась американка не выдающимися способностями, а необычной генетикой — широким языком. В самой большой части ширина органа составляет 7,9 см. При этом в длину язык стандартных размеров — около 6 сантиметров.

Бриттани Лакайло стала девушкой с самым широким языком по версии Книги рекордов Гиннесса. Фото © guinnessworldrecords

Бриттани Лакайло уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницу самого широкого языка в мире. На протяжении последних десяти лет рекордсменкой в этой категории была Эмили Шленкер, также из США. Ширина её языка составляет 7,33 см. Разница у девушек — менее 0,5 см.

Сама Бриттани всегда знала о своей особенности, ведь в семье над ней часто из-за этого подшучивали. Примечательно, что до недавнего времени девушка никогда не измеряла ширину своего выдающегося органа. Сделать это она решила после того, как увидела видео со Шленкер. Оказалось, она побила её рекорд.

Бриттани Лакайло демонстрирует, как в её рот помещается четыре чупа-чупса. Фото © TikTok / guinnessworldrecords

Бриттани Лакайло, кстати, работает адвокатом, но при этом без стеснения выкладывает провокационные видео, на которых демонстрирует, как на её язык без труда помещается четыре чупа-чупса. Также девушка запросто удерживает на "рекордсмене" большую плитку шоколада.

Самый широкий язык в мире принадлежит Брайану Томпсону из США. Фото © records-world

Стоит отметить, что Бриттани побила рекорд только среди женского населения планеты, так как среди мужчин абсолютным чемпионом является Брайан Томпсон. В ширину его язык аж 8,88 см! Примечательно, что мужчина, как и девушки, тоже является жителем США. Кто знает, может, эти люди — дальние родственники, у которых есть общая необычная генетическая особенность.