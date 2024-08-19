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19 августа, 10:35

Действия американских журналистов в Судже заинтересовали правоохранительные органы России

Захарова: Правоохранители изучают действия журналистов Washington Post в Судже

Действиями журналистов американской газеты The Washington Post в городе Судже Курской области заинтересовались российские правоохранительные органы. Об этом сообщила 19 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По её словам, силовики изучают "фактологию в связи с действиями" репортёров. Других подробностей пока нет.

Снимавших репортаж в Судже итальянских журналистов срочно отозвали домой на фоне уголовного дела
Снимавших репортаж в Судже итальянских журналистов срочно отозвали домой на фоне уголовного дела

Напомним, что американское издание выпустило статью о ситуации в Судже, где, в том числе, рассказывается, что журналисты газеты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск. Аналогичные действия итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Траини ранее стали причиной скандала. ФСБ даже возбудила дело после проникновения журналистов RAI в Курскую область. А перед этим МИД РФ вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. Дипломату выразили решительный протест.

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Алексей Берковиц
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