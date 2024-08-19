Трое осуждённых за убийство заблокировали сотрудников колонии в ДНР
ФСИН: Трое заключённых пытались заблокировать сотрудников колонии в ДНР
В исправительной колонии (ИК) №12 в городском округе Енакиево в ДНР заключённые заблокировали несколько сотрудников учреждения, с помощь подмоги злоумышленников удалось обезвредить. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
По данным ведомства, 19 августа трое зэков заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время исправительное учреждение работает в штатном режиме. Других подробностей случившегося не приводится. По данным телеграм-канала "Mash на Донбассе", трое злоумышленников, которым удалось заблокировать сотрудников колонии, отбывают пожизненный срок за убийства.
А ранее Life.ru писал, что заключённые устроили банкет с шашлыками и арбузами в мордовской колонии. На слитом в Сеть снимке видно, что праздник посетило не менее 40 человек. Большинство из них осуждены за тяжкие преступления. По факту застолья СК начал проверку.
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