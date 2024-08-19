Трое осуждённых за убийство заблокировали сотрудников колонии в ДНР

В исправительной колонии (ИК) №12 в городском округе Енакиево в ДНР заключённые заблокировали несколько сотрудников учреждения, с помощь подмоги злоумышленников удалось обезвредить. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ведомства, 19 августа трое зэков заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время исправительное учреждение работает в штатном режиме. Других подробностей случившегося не приводится. По данным телеграм-канала "Mash на Донбассе", трое злоумышленников, которым удалось заблокировать сотрудников колонии, отбывают пожизненный срок за убийства.