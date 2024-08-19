Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 12:07

Трое осуждённых за убийство заблокировали сотрудников колонии в ДНР

ФСИН: Трое заключённых пытались заблокировать сотрудников колонии в ДНР

В исправительной колонии (ИК) №12 в городском округе Енакиево в ДНР заключённые заблокировали несколько сотрудников учреждения, с помощь подмоги злоумышленников удалось обезвредить. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ведомства, 19 августа трое зэков заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время исправительное учреждение работает в штатном режиме. Других подробностей случившегося не приводится. По данным телеграм-канала "Mash на Донбассе", трое злоумышленников, которым удалось заблокировать сотрудников колонии, отбывают пожизненный срок за убийства.

А ранее Life.ru писал, что заключённые устроили банкет с шашлыками и арбузами в мордовской колонии. На слитом в Сеть снимке видно, что праздник посетило не менее 40 человек. Большинство из них осуждены за тяжкие преступления. По факту застолья СК начал проверку.

Приметы — шрам на руке и серая барсетка: Под Ростовом ищут сбежавшего из колонии зэка
Приметы — шрам на руке и серая барсетка: Под Ростовом ищут сбежавшего из колонии зэка
Обложка ©

Freepik / Mateus Andre

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФСИН России
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров