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19 августа, 12:13

Кадыров обратился к Маску и поблагодарил за терминалы спутниковой связи Starlink

Рамзан Кадыров и Илон Маск. Обложка © Telegram / Kadyrov_95, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Рамзан Кадыров и Илон Маск. Обложка © Telegram / Kadyrov_95, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Рамзан Кадыров обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, отрёкшемуся от подаренного главе Чечни Tesla Cybertruck. Политик призвал его не обращать внимание на "отсталых и непосвящённых людей" и продажные СМИ, обсуждающие это.

"Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он в телеграм-канале.

Также Кадыров отдельно поблагодарил Маска за терминалы спутниковой связи Starlink. По словам главы региона, они отлично работают в зоне проведения СВО, и бойцы посылают предпринимателю "отдельный респект".

Российская армия захватила станцию Starlink в Курской области
Российская армия захватила станцию Starlink в Курской области

Напомним, на днях Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск подарил ему Tesla Cybertruck. Глава Чечни лично опробовал новейший электрокар, который теперь отправится на своеобразный тест-драйв в зону проведения СВО, и пригласил миллиардера посетить Чечню. На машину, к слову, уже установили пулемёт. Сам предприниматель отрицает свою причастность к этому.

Матвей Константинов
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