Кадыров обратился к Маску и поблагодарил за терминалы спутниковой связи Starlink

Рамзан Кадыров обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, отрёкшемуся от подаренного главе Чечни Tesla Cybertruck. Политик призвал его не обращать внимание на "отсталых и непосвящённых людей" и продажные СМИ, обсуждающие это.

"Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он в телеграм-канале.

Также Кадыров отдельно поблагодарил Маска за терминалы спутниковой связи Starlink. По словам главы региона, они отлично работают в зоне проведения СВО, и бойцы посылают предпринимателю "отдельный респект".