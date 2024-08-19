Кадыров обратился к Маску и поблагодарил за терминалы спутниковой связи Starlink
Рамзан Кадыров и Илон Маск. Обложка © Telegram / Kadyrov_95, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
Рамзан Кадыров обратился к американскому миллиардеру Илону Маску, отрёкшемуся от подаренного главе Чечни Tesla Cybertruck. Политик призвал его не обращать внимание на "отсталых и непосвящённых людей" и продажные СМИ, обсуждающие это.
"Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!", — написал он в телеграм-канале.
Также Кадыров отдельно поблагодарил Маска за терминалы спутниковой связи Starlink. По словам главы региона, они отлично работают в зоне проведения СВО, и бойцы посылают предпринимателю "отдельный респект".
Напомним, на днях Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск подарил ему Tesla Cybertruck. Глава Чечни лично опробовал новейший электрокар, который теперь отправится на своеобразный тест-драйв в зону проведения СВО, и пригласил миллиардера посетить Чечню. На машину, к слову, уже установили пулемёт. Сам предприниматель отрицает свою причастность к этому.