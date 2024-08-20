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20 августа, 05:50

Россиянка натравила на бывшего полицию за отказ отдать ей Cartier, Dyson и собаку Матильду

Жительница Екатеринбурга обратилась в МВД, чтобы забрать у бывшего вещи и собаку

Жительница Екатеринбурга борется за свои вещи с бывшим сожителем. Девушка пытается вернуть фен Dyson, ювелирные украшения Cartier и собаку породы йоркширский терьер по кличке Матильда. Владелица дорогих вещей уже обратилась в правоохранительные органы.

С парнем девушка познакомилась в 2021 году. Они начали вместе жить в Санкт-Петербурге, но в один момент сожитель просто поменял замки в квартире.

"У меня с собой не было ни паспорта, ни документов на машину. Все дорогостоящие вещи тоже остались в квартире. Он быстро поменял замки", — сказала девушка в беседе с РИА "Новости".

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На данный момент жительница Екатеринбурга уже смогла вернуть часть вещей, но дома всё ещё находятся особо ценные предметы, например фен, украшения и собачка. Некоторые вещи бывший парень отнёс в ломбард, где их и нашла девушка. Она сверила серийные номера часов, они совпадали. Выкупить украшения она не смогла, они всё ещё в ломбарде. Следствие уже возбудило уголовное дело на молодого человека.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Подмосковье журналистка убила своего бывшего сожителя. Оксана Гончарова расправилась с парнем с помощью ножей. Сторона защиты настаивала, что действия девушки были самообороной так, как бывший сожитель часто избивал Гончарову. Экс-журналистку газеты "Ведомости" уже признали виновной. Её приговорили к 7 годам за убийство.

Обложка ©

Shutterstock / SofikoS

Наталья Афонина
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