Это действие совершают все, и именно из-за него у вас вечно пустые карманы

С точки зрения эзотерики традиционно считается, что не рекомендуется говорить посторонним людям точное время. Но почему? Это связано с несколькими эзотерическими убеждениями. Время является энергетической субстанцией, которая в силах оказывать влияние на человека. Сообщая точное время, вы как бы передаёте часть этой энергии человеку, с которым вы не связаны энергетически.

Согласно эзотерическим представлениям, время имеет свою собственную вибрацию и ритм. Когда вы сообщаете время постороннему человеку, вы можете случайно передать ему часть этой вибрации, что может повлиять на его энергетику.

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Также во многих культурах время считается священным элементом, который следует использовать осознанно и экономно. Раздавая его направо и налево, например отвечая на вопросы, вы как бы расточительно обращаетесь с этим ценным ресурсом. А ещё некоторые эзотерики верят, что время связано с судьбой человека. Сообщая его, вы можете невольно вмешиваться в чужую судьбу, что считается нежелательным.

Таким образом, в эзотерической традиции принято воздерживаться от сообщения точного времени посторонним людям, чтобы не нарушать энергетический баланс и не вмешиваться в чужую судьбу. Вместо этого рекомендуется вежливо отклонять подобные просьбы.

Почему, ответив на вопрос про время, вы рискуете обеднеть

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С точки зрения эзотерики, когда человек отвечает на вопрос о текущем времени, это может расходовать его жизненную энергию, особенно если это происходит с незнакомыми людьми.

Вот некоторые эзотерические объяснения этому: Время считается священным ресурсом, связанным с ритмами Вселенной. Раздавая его направо и налево, человек как бы расточительно обращается с этим ценным элементом.

Сообщая время, человек невольно передаёт частицу своей жизненной силы, которая связана с ритмами его личного времени. Это может ослаблять его энергетику.

Время рассматривается как информация, обладающая определённой вибрацией. Передавая её постороннему, человек может ненамеренно влиять на его энергетику.

В эзотерической традиции время тесно связано с судьбой и предназначением человека. Сообщая время, человек может вмешиваться в чужую судьбу, что считается нежелательным.

Поэтому многие эзотерики рекомендует воздерживаться от ответов на вопросы, связанные со временем. По крайней мере, если об этом спрашивает незнакомец. Но можно же как-то не игнорировать человека и ответить, не поделившись с ним своими силами и деньгами?

Как ответить на вопрос и не потерять денежную энергию

Вот три эзотерических способа, как можно ответить на вопрос "Который час?", не расходуя при этом свою энергетическую и денежную силу.

1. Перенаправить вопрос

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"Извините, я не могу сообщать точное время посторонним людям. Но вы можете посмотреть на мои часы/телефон, чтобы узнать время". Так вы вежливо перекладываете ответственность на самого человека, не отдавая ему часть своей энергии.

2. Дать приблизительный ответ

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"Кажется, сейчас около трёх часов дня". Давая приблизительный ответ, вы не передаёте точную информацию, которая могла бы повлиять на энергетику человека.

3. Предложить альтернативу

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"Извините, но я не могу сообщить вам точное время. Возможно, вы можете спросить об этом у кого-то другого поблизости". Таким образом вы перенаправляете человека к другому источнику информации, не расходуя при этом свою собственную энергию.