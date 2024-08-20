Никита Волков, Зак Эфрон и ещё 5 красавцев, которые дадут фору Алену Делону в молодости Ален Делон в юные года был иконой мужской красоты. Однако и сейчас есть актёры, которые ничуть не уступают легендарному красавцу. Вот семь самых симпатичных. 20 августа, 14:00 Самые красивые молодые актёры 2024 года. Обложка © Freepik, © Kinopoisk, © kino-teatr, © Kinopoisk

К сожалению, природа не всех награждает привлекательной внешностью, но некоторым людям всё же везёт. Одним из самых красивых знаменитостей XX века по праву считался Ален Делон, в какой-то момент его имя даже стало нарицательным. Конечно, перед временем люди бессильны, оно забирает и красоту, и энергию, и здоровье, поэтому вечно оставаться "на вершине" невозможно. Недавно Ален Делон ушёл из жизни, оставив в душе поклонников пустоту. Однако в мире кино ещё осталось немало актёров-красавцев, которые дадут фору молодому Делону. Life.ru составил топ-7 актёров, кого точно ждёт успех благодаря их прекрасной внешности.

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди обрёл популярность благодаря роли в фильме "Будка поцелуев". Фото © Kinopoisk

Недавно австралийский актёр Джейкоб Элорди отметил свой 27-й день рождения. В 20 лет молодой человек решился переехать в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир кино. Слава пришла к Джейкобу достаточно быстро. Уже в 2018 году актёр стал сниматься в фильме "Будка поцелуев". Тогда же у Элорди появилось множество фанаток, которые были без ума от его внешности: высокий рост, густые тёмные волосы, карие глаза и выразительные скулы — всё это помогло завоевать тысячи женских сердец по всему миру. Заканчивать карьеру Джейкоб не планирует и активно продолжает сниматься.

Роман Васильев

Самые красивые российские актёры: Роман Васильев готовится покорить мир кино. Фото © kino-teatr

Ещё один кареглазый красавец — Роман Васильев — покоряет мир кино, но только российского. Родился парень в Калининграде, после окончания школы захотел стать актёром и поступил во МХАТ. К 29 годам в его фильмографии числится больше 20 известных проектов. Конечно, помимо актёрского таланта важное значение в карьере Васильева сыграла его внешность, перед которой устоит не каждая женщина, да и не каждый режиссёр.

Коул Спроус

Коул Спроус стал самым богатым подростком-актёром. Фото © Kinopoisk

Коул Спроус начал свою карьеру ещё в подростковом возрасте вместе с братом-близнецом Диланом. Они стали звёздами канала Disney и были признаны самыми богатыми детьми-звёздами, ведь их гонорары насчитывали миллионы долларов. Во взрослом возрасте братья стали сниматься по отдельности. Наибольшую популярность Коулу принесла роль в сериале "Ривердейл". От природы у актёра был русый цвет волос и очень милое лицо, но, захотев поэкспериментировать с внешностью, Спроус покрасился в брюнета. Такая смена образа пошла ему на пользу и подчеркнула его светлую кожу и глаза. Несмотря на то что актёру уже 32 года, возраст его основной аудитории от 10 до 18 лет.

Наиль Абдрахманов

Наиль Абдрахманов: что известно о красавце-актёре с татарскими корнями. Фото © Kinopoisk

Наиль Абдрахманов родился в 1992 году, по национальности молодой человек татарин, однако восточные черты несильно выражены в его внешности. После окончания школы Наиль изъявил желание стать актёром и поступил в театральное училище им. Щепкина. Сейчас он может похвастаться обширной фильмографией и армией поклонниц, ведь в такого красавца сложно не влюбиться. У Абдрахманова тёмно-русые волосы и голубо-зелёные глаза, которые придают его внешности изюминку.

Зак Эфрон

Где сейчас Зак Эфрон? Актёр продолжает сниматься в кино. Фото © Kinopoisk

Зак Эфрон стал популярен ещё в подростковом возрасте, уже тогда миллионы девочек грезили о юном красавце. Действительно, Зак миновал период "гадкого утёнка" и сразу очаровал режиссёров своим милым личиком. Чуть повзрослев, Эфрон начал качаться и привёл своё тело в идеальное состояние. Такой набор внешних качеств помог актёру продвигаться в карьере, ведь с ним хотел поработать практически каждый режиссёр Голливуда, чтобы привлечь к проекту женскую аудиторию. Интересно, в старости Зак Эфрон будет так же хорош или сдаст позиции?

Никита Волков

Никиту Волкова утвердили на главную роль в нашумевшем сериале "Постучись в мою дверь в Москве". Фото © kino-teatr

Волков всегда умел выделяться, а зрители полюбили его за брутальность и строгий взгляд. Конечно, стоит отметить и актёрский талант Никиты, ведь он уже принял участие не в одном масштабном проекте. Недавно Волков снялся в русской версии популярнейшего сериала "Постучись в мою дверь". Его утвердили на роль, которую в оригинальной версии играл Керем Бюрсин, но Волков доказал, что наши актёры ничуть не уступают в привлекательности турецким.

Колтон Хейнс

Колтон Хейнс теряет популярность — режиссёрам больше недостаточно красивой внешности. Фото © Kinopoisk

13 июля Колтону Хейнсу исполнилось 36 лет, но выглядит актёр на 26! Его визитной карточкой в мире кино стали точёные черты лица и зелёно-голубые глаза, которые прекрасно сочетаются с тёмными волосами актёра. Его карьера началась ещё в 2007 году, тогда Колтон снялся в известном фильме "Трансформеры", но тогда ещё в эпизодической роли. С 2011 по 2017 год Хейнс играл Джексона в сериале "Волчонок", благодаря которому обрёл невероятную популярность, а поклонницы сериала мечтали о красавце-оборотне. Сейчас карьера Колтона сбавляет обороты, видимо, красивой внешности недостаточно — и молодому человеку следует поработать и над актёрскими качествами.

Конечно, в мире немало талантливых людей и красота не всегда помогает стать успешным. Если человек не умеет правильно распоряжаться своими внешними данными, то вряд ли у него получится стать известным и популярным. Хоть Алена Делона всегда будут помнить как главного красавца кинематографа, не стоит забывать, что без профессионализма он бы не добился таких высот. Ранее Life.ru рассказал о 10 голливудских актёрах, которым уже за 60, но они по-прежнему не теряют привлекательности.

Авторы Дана Третьякова