21 августа – День сбора диких трав: В Госдуме рассказали, как нарвать дикоросов и не наломать дров Депутат Оглоблина: Травы лучше собирать в сухую погоду, после высыхания росы 21 августа, 05:00 21 августа в России отмечается интересный праздник – День сбора диких трав. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

21 августа был утвержден День сбора диких трав. Считается, что к этому времени растения успевают накопить свои питательные вещества, набирать силу и сок, у многих уже вызревают семена. Сегодня травяные сборы – очень популярны, но подходить к этому занятию нужно очень ответственно. Своими советами с читателями Life.ru поделилась зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По её словам, заняться сбором дикоросов – это один из способов укрепить здоровье, приобщиться к природе и традициям.

Как человек, выросший в деревне, я с самого детства видела в доме высушенные травы, которые использовали потом для заваривания чая во время болезни и просто каждый день. Но подходить к сбору трав нужно внимательно. Ни в коем случае нельзя срывать и даже прикасаться к растениям, которые вам неизвестны. Они могут быть ядовитыми и принести ощутимый вред здоровью. Кроме того, более 600 видов растений занесены в Красную книгу. Есть растения, которые могут быть признаны краснокнижными на территории определенного субъекта страны. Т.е. при сборе или даже нечаянном повреждении таких растений гражданина могут оштрафовать, депутат Госдумы Юлия Оглоблина.

Задумываясь о сборе дикорастущих трав, лучше ограничиться теми растениями, которые известны с детства каждому: подорожник, ромашка аптечная, зверобой, тысячелистник, кипрей (иван-чай). Для разных растений в разных регионах – сроки сбора индивидуальны, но есть общие рекомендации, которых следует придерживаться.

"Травы лучше собирать в сухую погоду, после высыхания росы. Сортировать растения лучше сразу, при сборе, после увядания это будет сделать проблематично. В качестве тары лучше использовать корзины и мешки из натуральных материалов. Сушить травы лучше в тени, при невысоких температурах, в зависимости от вида растения можно связать их в пучки. Для хранения высушенных растений также лучше использовать экологичную тару: стеклянные банки или контейнеры, короба или пакеты из бумаги, тканевые мешки", — советует собеседница Life.ru.

Оглоблина напомнила, что срок хранения большинства трав не превышает 1-2 лет. При этом следует знать, что что любое растение может накапливать и вредные вещества, поэтому категорически не годятся для сбора дикоросов окрестности дорог и промышленных предприятий.

"Сбор дикоросов особенно развит в регионах Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, где огромные территории практически не подвергаются воздействию человека. Сбор ягод, грибов и трав – важный источник дохода для местного населения, у которого предприниматели выкупают дикоросы, перерабатывают и упаковывают. Такая продукция проходит необходимые исследования на безопасность. Поэтому если вы не уверены в своих силах и знаниях при сборе диких трав, всегда лучше приобрести их в аптеке или магазине, а перед использованием обязательно проконсультироваться с врачом", — рекомендует депутат.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил дачникам о важности завершения летнего сезона. В августе необходимо собрать урожай овощей, фруктов и ягод, уделив особое внимание регулярной уборке помидоров, перцев и огурцов для стимулирования новых плодов.

Авторы Ольга Годуненко