Крымчанин Корчинский осуждён на 18 лет за попытку подрыва машины Сергея Аксёнова

"В июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов" , — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что года назад ФСБ отчиталась о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. В тот раз силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали как раз в тот момент, когда он забирал бомбу из тайника. Но известно и о другом покушении, предотвращённом в Крыму весной 2023-го. Тогда в ФСБ сообщили, что за атакой стоит военная разведка Украины, а устранить хотели не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко.