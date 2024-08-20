Крымчанин Корчинский осуждён на 18 лет за попытку подрыва машины Сергея Аксёнова
35-летний россиянин Игорь Корчинский осуждён на 18 лет лишения свободы за попытку подорвать машину главы Крыма Сергея Аксёнова. Как сообщили в Генпрокуратуре России, приговор сегодня вынес Южный окружной военный суд. Установлено, что житель полуострова обучился навыкам применения взрывных устройств под непосредственным руководством Службы безопасности Украины.
Корчинский в зале Южного окружного военного суда, где ему вынесли приговор за подготовку убийства Аксёнова. Видео © Генпрокуратура России
"В июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, что года назад ФСБ отчиталась о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. В тот раз силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали как раз в тот момент, когда он забирал бомбу из тайника. Но известно и о другом покушении, предотвращённом в Крыму весной 2023-го. Тогда в ФСБ сообщили, что за атакой стоит военная разведка Украины, а устранить хотели не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко.
Генпрокуратура России