В России до 2042 года предлагают построить 11 новых атомных станций

По проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России предполагается строительство 11 новых больших и малых атомных станций. Проект "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042" был вынесен на общественное обсуждение.

В приложении к проекту указано, что новые атомные электростанции будут возведены в Ростовской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).