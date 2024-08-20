В России до 2042 года предлагают построить 11 новых атомных станций
По проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России предполагается строительство 11 новых больших и малых атомных станций. Проект "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042" был вынесен на общественное обсуждение.
В приложении к проекту указано, что новые атомные электростанции будут возведены в Ростовской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).
Ранее Life.ru сообщал, что строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на попытки США помешать этому санкциями и арестом денежных средств. Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция в стране, она находится на побережье средиземноморского города Гюльнаре. В строительстве принимает участие "Росатом". Ожидается, что запуск первого энергоблока произойдёт уже в 2024 году.
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