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20 августа, 17:48

В России до 2042 года предлагают построить 11 новых атомных станций

По проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России предполагается строительство 11 новых больших и малых атомных станций. Проект "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042" был вынесен на общественное обсуждение.

В приложении к проекту указано, что новые атомные электростанции будут возведены в Ростовской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).

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Ранее Life.ru сообщал, что строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается, несмотря на попытки США помешать этому санкциями и арестом денежных средств. Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция в стране, она находится на побережье средиземноморского города Гюльнаре. В строительстве принимает участие "Росатом". Ожидается, что запуск первого энергоблока произойдёт уже в 2024 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nrqemi

Александра Мышляева
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