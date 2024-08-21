США не помеха: В Германии заявили о намерении помогать Киеву и дальше при любом раскладе

Помощь Украине со стороны Берлина будет оказываться "безо всяких если и но". Об этом медиагруппе Funke заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

По его словам, "было бы крайне опасно", если бы Украина вышла проигравшей из конфликта с Россией. Якобы в этом случае Европа окажется под угрозой. Министр также напомнил о средствах, которые страны Группы семи (G7) намерены предоставить Киеву. Хабек обратил внимание, что у G7 есть всё необходимое, а Украина в будущем получит денежные средства, на которые она сможет купить остро необходимые системы вооружений.

Финансирование будет осуществляться посредством кредита, который погашается за счёт процентных доходов от замороженных российских активов. Украина к концу года должна получить 50 млрд евро, а в следующем году ещё четыре млрд из федерального бюджета ФРГ. Чиновник подчеркнул, что переход к запланированной модели семёрки может стать проблемой, "если новые заказы больше не будут размещаться из-за того, что предыдущие бюджетные сметы были исчерпаны".

Хабек заявил о необходимости найти прагматичное решение вместе с Киевом. Для этого, по его словам, системы вооружений должны быть заказаны сейчас, а уже позже оплачены из фондов G7. Он подчеркнул, что Берлин не оставит Украину, даже если на выборах президента США победит Дональд Трамп.

"С теми средствами, которые у нас есть. Но нам нужно сначала дождаться выборов, а также посмотреть, на самом ли деле прекратится поддержка Украины. Очевидно, что без американской помощи действительно чего-то не хватало бы. Если самый сильный сторонник уйдёт, остальным придется работать ещё сплочённее", — обратил внимание вице-канцлер.

Кроме того, он заявил, что использование немецкого оружия украинскими Вооружёнными силами на российской территории — вовсе не повод сокращать военную помощь.