Украинских детей в Польше заставят учить язык и традиции страны
Пребывающие в Польше украинские дети с началом учебного года будут обучаться в школах в соответствии с системой образования. Об этом в интервью агентству РАР сообщила министр национального образования Польши Барбара Новацкая.
"Украинские дети [в Польше] больше четырёх лет учатся по системе удалённого образования. Это вредно. Особенно когда они в Польше, когда не знают нашей истории, культуры, традиций, языка, когда они часто впадают в патологии, часто находятся вне системы", — заявила Новацкая, добавив, что Польша видит своей обязанностью включение детей в свою образовательную систему.
При этом она не смогла назвать количество украинских детей, которые с 1 сентября начнут своё обучение в польских школах. По её словам, в стране просто не вели подобных подсчётов. Новацкая предположила, что приблизительно это 20–40 тысяч детей. При этом министр заявила, что совершенно не верит в информацию украинской стороны, по которой в Польше находится около 160 тысяч детей с Украины.
Тем временем в украинских школах решили, что детям необходимо изучать, запоминать и уважать идеологию украинского национализма, альманахом которой, разумеется, являются труды Степана Бандеры. Сразу после урока обожания его взглядов на мир ученикам предлагают пройти в следующий кабинет на "урок счастья", где учителя по подсмотренным у США Еленой Зеленской заветам будут учить детей вселенской мудрости.
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