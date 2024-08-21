Украинских детей в Польше заставят учить язык и традиции страны

Пребывающие в Польше украинские дети с началом учебного года будут обучаться в школах в соответствии с системой образования. Об этом в интервью агентству РАР сообщила министр национального образования Польши Барбара Новацкая.

"Украинские дети [в Польше] больше четырёх лет учатся по системе удалённого образования. Это вредно. Особенно когда они в Польше, когда не знают нашей истории, культуры, традиций, языка, когда они часто впадают в патологии, часто находятся вне системы", — заявила Новацкая, добавив, что Польша видит своей обязанностью включение детей в свою образовательную систему.