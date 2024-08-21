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21 августа, 09:05

Генпрокурор Краснов: В России нет деприватизации

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил, что в нашей стране нет процесса деприватизации. Такое заявление он сделал в ходе интервью, которое дал известному журналисту Сергею Минаеву.

Краснов заявил, что в России нет деприватизации. Видео © Telegram/Генпрокуратура России

"Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж", — сказал он в ходе беседы, отметив, что они работали не на РФ. Его слова приводятся в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

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Кстати, ещё в прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что в нашей стране никакой деприватизации не будет. При этом российский лидер указал, что работа прокуратуры "по отдельным направлениям и компаниям" никак не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации.

Обложка ©

Telegram/Генпрокуратура России

Николь Вербер
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