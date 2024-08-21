Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты «британского Билла Гейтса» в Сицилии

По версии спасателей, найти живыми пропавших при крушении яхты у побережья Сицилии практически невозможно. Об этом сообщил сотрудник береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу в интервью Guardian.

«Конечно, мы не исключаем, что их нет внутри лодки, но мы знаем, что лодка затонула быстро. Мы предполагаем, что шесть пропавших без вести человек могли не успеть выбраться из неё», — сказал представитель береговой охраны.