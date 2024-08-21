Спасатели озвучили шансы найти выживших при крушении яхты «британского Билла Гейтса» в Сицилии
Guardian: Спасатели сочли маловероятным шанс выжить при крушении яхты в Сицилии
По версии спасателей, найти живыми пропавших при крушении яхты у побережья Сицилии практически невозможно. Об этом сообщил сотрудник береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу в интервью Guardian.
«Конечно, мы не исключаем, что их нет внутри лодки, но мы знаем, что лодка затонула быстро. Мы предполагаем, что шесть пропавших без вести человек могли не успеть выбраться из неё», — сказал представитель береговой охраны.
По его словам, поисковая операция продолжается уже около 36 часов. Он отметил, что нельзя отбрасывать вариант, что пострадавших найдут, однако шансы очень малы.
Как сообщал Life.ru, утром 19 августа у берегов Сицилии в результате крушения яхты без вести пропал британский миллионер Майком Линч. Судно Bayesian длиной 56 метров затонуло недалеко от города Палермо. В момент трагедии на борту находились 22 человека. По последним данным, без вести пропавшей считается и дочь «британского Билл Гейтса» Ханна.
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