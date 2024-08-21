Пропавший при крушении яхты Линч помогал Израилю находить представителей руководства ХАМАС
Novа: Пропавший при крушении яхты миллионер Линч связан с разведкой Израиля
Британский предприниматель Майкл Линч имел связи с израильской разведкой. Контакт проходил через собственную компанию пропавшего при крушении яхты в Италии бизнесмена. Его организация занимается обеспечением компьютерной безопасности Darktrace. Об этом сообщило агентство Nova со ссылкой на анонимный источник.
Компания Darktrace является «хорошо известной секретным службам». Организация развивает тесное сотрудничество с еврейской разведкой. То есть спецслужбы Израиля использовали проектные системы для обнаружения местонахождения некоторых представителей руководства палестинского движения ХАМАС.
В марте 2023 года Darktrace создала новый подраздел защиты IT-инфраструктуры государственных органов США от кибератак в партнёрстве с оборонным ведомством страны. Ключевой разработкой стала система, придуманная на технологии ИИ. Она способна функционировать автономно, а также может самостоятельно защищать компьютер от серьёзных киберугроз.
Напомним, что у берегов Сицилии в результате крушения яхты без вести пропал британский миллионер Майком Линч. Трагедия произошла утром 19 августа. Парусная яхта Bayesian длиной 56 метров затонула недалеко от города Палермо на итальянском острове. На борту находились 22 человека. По последним данным, пропала и дочь "британского Билл Гейтса" Ханна. Также спасатели продолжают искать шеф-повара судна Рикардо Томаса.