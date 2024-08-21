Британский предприниматель Майкл Линч имел связи с израильской разведкой. Контакт проходил через собственную компанию пропавшего при крушении яхты в Италии бизнесмена. Его организация занимается обеспечением компьютерной безопасности Darktrace. Об этом сообщило агентство Nova со ссылкой на анонимный источник.

Компания Darktrace является «хорошо известной секретным службам». Организация развивает тесное сотрудничество с еврейской разведкой. То есть спецслужбы Израиля использовали проектные системы для обнаружения местонахождения некоторых представителей руководства палестинского движения ХАМАС.