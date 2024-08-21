В Москве эвакуировали 800 человек из ТЦ после короткого замыкания в электрощите 21 августа, 14:22 Из столичного ТЦ эвакуировано 800 человек. Обложка © freepik / 4045

В Москве из торгового центра «Океания» эвакуировано около 800 человек после автоматического срабатывания системы пожаротушения из-за короткого замыкания. О случившемся пишет МЧС РФ.

«За западе Москвы в здании сработала система пожаротушения из-за короткого замыкания в электрощите. Возгорания не последовало. Администрация вывела около 800 человек», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Очевидцы рассказали, что сперва слышали хлопок, а после увидели густой дым. Причиной пожара стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Пострадали три человека.

Авторы Татьяна Миссуми