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21 августа, 15:19

Mash: ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе посёлка Высокий Мурманской области

Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими системами ПВО в районе посёлка Высокий Мурманской области. По предварительным данным, его целью был аэродром "Оленья", с которого отправляются стратегические бомбардировщики ВС РФ, сообщает Mash.

На данный момент после ограничения воздушного пространства мурманский аэропорт вновь работает в штатном режиме.

Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области
Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, там не принимали и не выпускали самолёты. Кроме того, из-за украинских атак работу гаваней пришлось прервать в Москве. Этой ночью столичные аэропорты отправили 8 самолётов на запасные аэродромы. Утром стало известно, что временные ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковский сняты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VPales

Александра Мышляева
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