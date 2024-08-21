Mash: ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе посёлка Высокий Мурманской области
Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими системами ПВО в районе посёлка Высокий Мурманской области. По предварительным данным, его целью был аэродром "Оленья", с которого отправляются стратегические бомбардировщики ВС РФ, сообщает Mash.
На данный момент после ограничения воздушного пространства мурманский аэропорт вновь работает в штатном режиме.
Ранее Life.ru сообщал, что аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, там не принимали и не выпускали самолёты. Кроме того, из-за украинских атак работу гаваней пришлось прервать в Москве. Этой ночью столичные аэропорты отправили 8 самолётов на запасные аэродромы. Утром стало известно, что временные ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковский сняты.
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