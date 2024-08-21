Mash: ПВО сбила беспилотник ВСУ в районе посёлка Высокий Мурманской области

Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими системами ПВО в районе посёлка Высокий Мурманской области. По предварительным данным, его целью был аэродром "Оленья", с которого отправляются стратегические бомбардировщики ВС РФ, сообщает Mash.