Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
В Сумах в северо-восточной части Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал "Общественное".
«В Сумах было слышно взрыв», — указано в сообщении.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, тревога звучит в регионе на протяжении трёх часов. А в ВВС Украины в 17:12 по московскому времени сообщили, что в небе на северо-востоке страны наблюдается активность авиации ВС России.
А ранее Life.ru писал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позднее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по скоплениям резервов ВСУ в регионе.
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