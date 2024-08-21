Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах в северо-восточной части Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал "Общественное".

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, тревога звучит в регионе на протяжении трёх часов. А в ВВС Украины в 17:12 по московскому времени сообщили, что в небе на северо-востоке страны наблюдается активность авиации ВС России.