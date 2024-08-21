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Регион
21 августа, 15:51

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах в северо-восточной части Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал "Общественное".

«В Сумах было слышно взрыв», — указано в сообщении.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, тревога звучит в регионе на протяжении трёх часов. А в ВВС Украины в 17:12 по московскому времени сообщили, что в небе на северо-востоке страны наблюдается активность авиации ВС России.

Авиация РФ уничтожила резервы ВСУ в Сумской области перед выдвижением к Курску
Авиация РФ уничтожила резервы ВСУ в Сумской области перед выдвижением к Курску

А ранее Life.ru писал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позднее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по скоплениям резервов ВСУ в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Дарья Нарыкова
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