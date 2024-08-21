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21 августа, 16:10

Ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов сняты, сообщили в Росавиации

В аэропортах Мурманска и Апатит сняли ограничение воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 18:40 МСК ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области
Воздушная тревога звучит по всей Мурманской области

Напомним, аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, там не принимали и не выпускали самолёты. Позже стало известно, что дрон ВСУ самолётного типа был сбит российскими системами ПВО в районе посёлка Высокий. По предварительным данным, его целью был аэродром "Оленья", откуда летят военные борта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Coby Wayne

Александра Мышляева
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