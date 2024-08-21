Ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов сняты, сообщили в Росавиации

В аэропортах Мурманска и Апатит сняли ограничение воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«В 18:40 МСК ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины сняты. В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.