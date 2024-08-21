Киев принудительно вывозит жителей 14 населённых пунктов ДНР, подконтрольных ВСУ

Власти Украины принудительно эвакуируют жителей 14 населённых пунктов Красноармейского района в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции Незалежной в телеграм-канале.

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — сказано в публикации.