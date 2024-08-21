Киев принудительно вывозит жителей 14 населённых пунктов ДНР, подконтрольных ВСУ
Власти Украины принудительно эвакуируют жителей 14 населённых пунктов Красноармейского района в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции Незалежной в телеграм-канале.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовали на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — сказано в публикации.
В министерстве пояснили, что речь идёт о городах Красноармейске и Родинском, сёлах Игнатовке, Даченском, Жёлтом, Зелёном, Лысовке, Новопавловке, Новоукраинке, Пушкино, Роге, Сухом Яре, Розе и Чунишино. О принудительной эвакуации семей с детьми из района ранее сообщал глава прокиевской Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Напомним, что призывать к эвакуации Красноармейска ещё 15 августа начал назначенный Киевом глава городской администрации. 18 числа вице-премьер Незалежной Ирина Верещук заявила, что покидать свои дома в связи с приближением российской армии должны жители не только Красноармейска, но и Селидово с Мирноградом.
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