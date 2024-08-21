Суд приговорил экс-депутата Гудкова* к 8 годам тюрьмы за фейки об армии России

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* был приговорен судом к восьми годам ИК общего режима за публикацию фейков о ВС РФ. Об этом уведомили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил Дмитрия Гудкова* (признан иноагентом) к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, совершённое по мотивам политической ненависти)», — говорится в публикации.

Суд установил, что обвиняемый опубликовал в открытом доступе на своём канале на видеохостинге ролик, где распространял фейки про деятельность ВС РФ в ходе спецоперации под видом достоверных данных. Дело политика суд рассматривал в общем порядке, сам находящийся в международном розыске Гудков* на заседании по понятным причинам отсутствовал. Его заочно заключили под стражу.

Кроме того суд постановил лишить подсудимого права вести деятельность, связанную с публикацией информации в медиа, администрированием сайтов и каналов с использованием информационных сетей, в частности Интернета, сроком на четыре года. Приговор ещё не вступил в законную силу.