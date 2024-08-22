«Я весь в кредитах»: Легенда МММ Лёня Голубков вновь стал лицом финансовой пирамиды

Российский актёр Владимир Пермяков, получивший широкую известность в 1990-х благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, спустя 30 лет вернулся к популярному образу. Стать лицом новой финансовой пирамиды под названием МММ 2.0. мужчину вынудили финансовые трудности.

«Мне деньги нужны были, я весь в кредитах был. Мне не так много заплатили. Но это мне помогло кредиты покрыть», — рассказал Kp.ru сам Пермяков.

Артист признался, что в последние годы его финансы поют романсы. Ремонт квартиры и развод с четвёртой по счёту женой ударили по бюджету актёра, который тем не менее всё ещё продолжает оставаться узнаваемым на улице. Новый проект вдохнул в персонажа Пермякова новую жизнь. Лёня Голубков стал всё чаще появляться в рекламных роликах МММ 2.0. По словам звезды 90-х, на этот раз никто обманут не будет.