«Я весь в кредитах»: Легенда МММ Лёня Голубков вновь стал лицом финансовой пирамиды
Символ МММ Владимир Пермяков начал рекламировать новую финансовую пирамиду
Актёр Владимир Пермяков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский актёр Владимир Пермяков, получивший широкую известность в 1990-х благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, спустя 30 лет вернулся к популярному образу. Стать лицом новой финансовой пирамиды под названием МММ 2.0. мужчину вынудили финансовые трудности.
«Мне деньги нужны были, я весь в кредитах был. Мне не так много заплатили. Но это мне помогло кредиты покрыть», — рассказал Kp.ru сам Пермяков.
Артист признался, что в последние годы его финансы поют романсы. Ремонт квартиры и развод с четвёртой по счёту женой ударили по бюджету актёра, который тем не менее всё ещё продолжает оставаться узнаваемым на улице. Новый проект вдохнул в персонажа Пермякова новую жизнь. Лёня Голубков стал всё чаще появляться в рекламных роликах МММ 2.0. По словам звезды 90-х, на этот раз никто обманут не будет.
«Я не запомнил, но понял главное, что это не лохотрон. Я же не бизнесмен, не могу объяснить», — заключил собеседник издания.
В марте Life.ru сообщал, что Владимир Пермяков развёлся с четвёртой по счёту женой спустя год после свадьбы. Супругой актёра была его коллега по съёмочному цеху Ольга Петрова, которая младше мужчины на 20 лет.