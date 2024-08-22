Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 23:12

«Я весь в кредитах»: Легенда МММ Лёня Голубков вновь стал лицом финансовой пирамиды

Символ МММ Владимир Пермяков начал рекламировать новую финансовую пирамиду

Актёр Владимир Пермяков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актёр Владимир Пермяков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российский актёр Владимир Пермяков, получивший широкую известность в 1990-х благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, спустя 30 лет вернулся к популярному образу. Стать лицом новой финансовой пирамиды под названием МММ 2.0. мужчину вынудили финансовые трудности.

«Мне деньги нужны были, я весь в кредитах был. Мне не так много заплатили. Но это мне помогло кредиты покрыть», — рассказал Kp.ru сам Пермяков.

Артист признался, что в последние годы его финансы поют романсы. Ремонт квартиры и развод с четвёртой по счёту женой ударили по бюджету актёра, который тем не менее всё ещё продолжает оставаться узнаваемым на улице. Новый проект вдохнул в персонажа Пермякова новую жизнь. Лёня Голубков стал всё чаще появляться в рекламных роликах МММ 2.0. По словам звезды 90-х, на этот раз никто обманут не будет.

«Я не запомнил, но понял главное, что это не лохотрон. Я же не бизнесмен, не могу объяснить», — заключил собеседник издания.

Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на полтора миллиарда
Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на полтора миллиарда

В марте Life.ru сообщал, что Владимир Пермяков развёлся с четвёртой по счёту женой спустя год после свадьбы. Супругой актёра была его коллега по съёмочному цеху Ольга Петрова, которая младше мужчины на 20 лет.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров