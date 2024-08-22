Банда подростков остригла девочку за замечание на детской площадке в Подмосковье

Прокуратура и СК Московской области проводят проверку по факту происшествия в подмосковном Дрожжино, где незнакомые подростки постригли 10-летнюю девочку за замечание. События развернулись накануне днём.

«‎Днём 21 августа 2024 года трое несовершеннолетних, находясь на детской площадке на улице Южная п. Дрожжино, из-за сделанного им девочкой замечания схватили её за руки, прижали к стене дома и один из них отстриг прядь волос с её головы‎», – сообщает прокуратура.