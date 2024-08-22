Банда подростков остригла девочку за замечание на детской площадке в Подмосковье
В Дрожжино подростки остригли девочку за упрёк, СК и прокуратура начали проверку
В Дрожжино подростки постригли девочку за замечание. Фото © t.me/ostorozhno_moskva
Прокуратура и СК Московской области проводят проверку по факту происшествия в подмосковном Дрожжино, где незнакомые подростки постригли 10-летнюю девочку за замечание. События развернулись накануне днём.
«Днём 21 августа 2024 года трое несовершеннолетних, находясь на детской площадке на улице Южная п. Дрожжино, из-за сделанного им девочкой замечания схватили её за руки, прижали к стене дома и один из них отстриг прядь волос с её головы», – сообщает прокуратура.
Видновская городская прокуратура намерена дать всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и принять исчерпывающий комплекс мер. В СК со своей стороны добавили, что следователи и криминалисты устанавливают личности хулиганов, а также все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что неизвестный мужчина избил жительницу подмосковного Королёва прямо в подъезде жилого дома. В настоящее время стражи правопорядка уже задержали его.