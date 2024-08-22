Захарова жёстко пригрозила Латвии за русофобские требования по ВНЖ для россиян
Захарова считает русофобскими требования Латвии по продлению ВНЖ для россиян
Москва будет жёстко реагировать на решение латвийских властей усложнить процедуру продления вида на жительство для граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сообщения о высылке девяти граждан РФ.
«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — подметила дипломат в интервью РИА "Новости".
Она заверила, что творящийся в Латвии правовой произвол будет непременно встречен жёсткими ответными мерами, в том числе асимметричного характера. По словам дипломата, неонацистское по сути руководство Риги игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона.
Ранее в Управления по делам гражданства и миграции Латвии заявили, что власти страны решили выслать троих россиян, которые не сумели получить постоянный ВНЖ. Некоторое время спустя появилась новость, что выдворены в принудительном порядке будут ещё девять россиян.
Life.ru