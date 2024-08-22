Захарова жёстко пригрозила Латвии за русофобские требования по ВНЖ для россиян

Москва будет жёстко реагировать на решение латвийских властей усложнить процедуру продления вида на жительство для граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сообщения о высылке девяти граждан РФ.

«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — подметила дипломат в интервью РИА "Новости".