Аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме
В 10:30 по Москве были сняты ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было», — сообщил он.
Меры были введены, чтобы обеспечить безопасность для полётов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали для этого все необходимые действия, заключили в Росавиации.
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