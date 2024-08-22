Аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме

В 10:30 по Москве были сняты ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было», — сообщил он.