Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 08:25

Аэропорт Волгограда вновь работает в штатном режиме

В 10:30 по Москве были сняты ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов (ВС) на запасные аэродромы не было», — сообщил он.

Меры были введены, чтобы обеспечить безопасность для полётов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали для этого все необходимые действия, заключили в Росавиации.

Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц
Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц

Ранее утром руководство воздушной гавани в волгограде решило ограничить приём и вылет рейсов из-за пожара на военном объекте после атаки БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров