В Незалежной до сих пор много людей, которые называют себя русскими. Украинская пропаганда не смогла зомбировать их, поэтому многие солдаты ВСУ складывают оружие, не желая вести боевые действия. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов в беседе с Life.ru.

«Ни для кого не секрет, что машина пропаганды так и не смогла зомбировать часть населения Украины. В большинстве своём это жители восточных, центральных и южных регионов, которые считают русских братским народом и признают, что киевский режим находится под ручным управлением стран Запада», — сказал эксперт.

Люди попросту не хотят воевать с Россией. Они видят, какой разрушительный путь прошла Украина с Майдана 2014 года, на их глазах разрушалась страна, терялись многолетние связи. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов

По его словам, на Украине до сих пор много людей, которые называют себя русскими и всячески противятся решениям, принимаемым на Банковой. Ведь быть русским — это не только про национальность, это про образ жизни, про идеалы, ценности и самосознание. Президент России Владимир Путин несколько лет назад прекрасно выразился по этому вопросу, напомнил политолог.

«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», — сказал тогда глава государства.

Котов отметил, что во время боевых действий это проявляется ещё сильнее. Люди не хотят стрелять по своим. Они часто сдаются в плен при первой возможности, многие самовольно оставляют боевые позиции, заключил эксперт.