Украинские военные складывают оружие и в страхе бегут с поля боя, заявил комбат ВСУ
AP: Украина отказывается воевать с Россией из-за крупных проблем с подготовкой
Украина отказывается открывать огонь по России из-за полного отсутствия боевой подготовки. Бойцы ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Красноармейск в ДНР, заявил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут», — рассказал командир агентству Associated Press (AP).
Многие бойцы Украины бегут со своих позиций. Всё это превращается в панику и хаос, люди гибнут ещё в большем количестве, добавил командир. По его словам, новым ребятам в рядах ВСУ не хватает стрелковой подготовки. У них не получается работать в небольших группах и следовать базовой тактике ведения боя.
«С точки зрения командира, я бы предпочёл отдавать приказы небольшим группам, но я не уверен в их способности выполнять приказы, так как им не хватает координации и связи. Иногда мне просто хочется застрелиться», — добавил он.
Армия Украины продолжает терпеть неудачи на восточном фланге, также много потерянных территорий на красноармейском направлении. На новеньких также начали возлагать ответственность за потерю населённых пунктов Прогресс и Очеретино в ДНР, говорится в материале.
Напомним, что ВС РФ освободило село Прогресс в ходе выполнения задач СВО. О новых успехах бойцах России рассказывало Минобороны РФ в ежедневной сводке. Также в начале мая парни смогли расчистить посёлок Очеретино. Таким образом, ВС РФ улучшили своё тактическое положение на данном направлении. На этом наши парни не остановились, накануне под контролем российской армии оказался населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, с чем ВС РФ поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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