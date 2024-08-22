Украинские военные складывают оружие и в страхе бегут с поля боя, заявил комбат ВСУ

Украина отказывается открывать огонь по России из-за полного отсутствия боевой подготовки. Бойцы ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Красноармейск в ДНР, заявил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут», — рассказал командир агентству Associated Press (AP).

Многие бойцы Украины бегут со своих позиций. Всё это превращается в панику и хаос, люди гибнут ещё в большем количестве, добавил командир. По его словам, новым ребятам в рядах ВСУ не хватает стрелковой подготовки. У них не получается работать в небольших группах и следовать базовой тактике ведения боя.

«С точки зрения командира, я бы предпочёл отдавать приказы небольшим группам, но я не уверен в их способности выполнять приказы, так как им не хватает координации и связи. Иногда мне просто хочется застрелиться», — добавил он.