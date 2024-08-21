Белоусов поздравил бойцов и командование бригады, освободившей Новгородское
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорк) в ДНР от сил противника. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
«Поздравляю вас с освобождением от врага населённого пункта Новгородское ДНР. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — сказано в поздравительной телеграмме Белоусова.
Он также добавил, что военные с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляют массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почётное наименование «гвардейская».
ТАСС / Дмитрий Харичков