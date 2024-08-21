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21 августа, 16:46

Белоусов поздравил бойцов и командование бригады, освободившей Новгородское

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорк) в ДНР от сил противника. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населённого пункта Новгородское ДНР. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понёс существенные потери и обратился в бегство», сказано в поздравительной телеграмме Белоусова.

Он также добавил, что военные с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляют массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почётное наименование «гвардейская».

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Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 132-й и 1-й отдельных мотострелковых бригад армии России с освобождением Артёмово в Донецкой Народной Республике. Кроме того, сегодня министр вручил награды бойцам СВО, отличившимся при выполнении боевых задач.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Харичков

Юрий Лысенко
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