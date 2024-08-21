Белоусов поздравил бойцов и командование бригады, освободившей Новгородское

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил руководство и бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорк) в ДНР от сил противника. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населённого пункта Новгородское ДНР. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — сказано в поздравительной телеграмме Белоусова.