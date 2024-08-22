Пенсионерка просидела 3 дня в яме, прячась от бойцов ВСУ в Курской области
Жительница села Черкасское Поречное Курской области три дня пряталась в заросшей яме от солдат ВСУ. Пенсионерка лежала в траве, ела помидоры с грядки, до которой могла дотянуться, и пила воду, предназначенную для полива. Об этой истории «Ленте.ру» рассказала родственница пенсионерки Татьяна.
«Поднимаю голову, смотрю на бугорок: на этот бугор выезжает пикап с жёлто-синим флагом. Я как подхватилась — и бегом», — пересказывает Татьяна слова женщины.
Пенсионерка успела спрятаться от врага до того, как бойцы начали стрелять вслепую. Женщине удалось залезть в недействующую канализационную яму, которую сама долгое время планировала закопать. Углубление заросло травой и стало самым безопасным местом для пенсионерки.
«Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достаёт автомат и лупит по нашей кукурузе. Я сижу вообще ни жива ни мертва», — пересказала слова пенсионерки родственница.
Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор. По данным медицинских служб региона, более 30 человек убиты и 143 ранены в результате вылазки противника под Курском. А в МЧС отметили, что более 121 тысячи человек отселили из девяти приграничных районов Курской области.
Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho