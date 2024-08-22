Вертолёт Ми-35М ударом ракеты поразил скрытую технику ВСУ в курском приграничье

Вертолёт Ми-35М ВС России уничтожил замаскированную бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 августа.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М нанёс удар авиационными средствами поражения по замаскированной бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по ВСУ был нанесён ракетами с помощью авиационного наводчика. По сведениям разведки, бронетехника ВСУ была ликвидирована.