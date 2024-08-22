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22 августа, 11:53

Вертолёт Ми-35М ударом ракеты поразил скрытую технику ВСУ в курском приграничье

МО: Экипаж Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Самолёт Ми-35М. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Самолёт Ми-35М. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вертолёт Ми-35М ВС России уничтожил замаскированную бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 августа.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М нанёс удар авиационными средствами поражения по замаскированной бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по ВСУ был нанесён ракетами с помощью авиационного наводчика. По сведениям разведки, бронетехника ВСУ была ликвидирована.

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Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничны районах региона продолжаются до сих пор. Накануне стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских войск. Тем временем потери ВСУ на курском направлении составили более 4700 военных.

Дарья Нарыкова
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