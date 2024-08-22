Кабмин выделит более 850 миллионов для жителей приграничья

Правительство РФ собирается предоставить дополнительно 858 миллионов рублей на оказание помощи гражданам приграничных районов, утратившим имущество из-за обстрелов ВСУ. Также 713 млн будет выделено на оказание помощи пострадавшим при ЧС. Об этом доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он сообщил, что жителям Курской области продолжают выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей в соответствии с указом главы государства.

«Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Учитывая объём положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей, к ранее доведённым», — сказал чиновник.