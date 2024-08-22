Кабмин выделит более 850 миллионов для жителей приграничья
Мантуров: Кабмин выделит 858 млн рублей для помощи жителям приграничных районов
Правительство РФ собирается предоставить дополнительно 858 миллионов рублей на оказание помощи гражданам приграничных районов, утратившим имущество из-за обстрелов ВСУ. Также 713 млн будет выделено на оказание помощи пострадавшим при ЧС. Об этом доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он сообщил, что жителям Курской области продолжают выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей в соответствии с указом главы государства.
«Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Учитывая объём положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей, к ранее доведённым», — сказал чиновник.
Ещё 858 миллионов дополнительно направили на оказание помощи гражданам, чьё имущество пострадало.
Ранее Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о введении автоматической выплаты дополнительных 15 тысяч рублей жителям региона, выехавшим из зоны боевых действий. Также вице-премьер РФ Мантуров заявил, что кабмин выделит два миллиарда рублей для обеспечения деятельности МЧС в приграничных районах.
Telegram / Алексей Смирнов