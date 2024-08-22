МЧС РФ усилило наблюдение за радиационной обстановкой в пяти регионах России

Сотрудники МЧС усилили мониторинг за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину отчитался глава ведомства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.