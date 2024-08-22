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22 августа, 12:36

МЧС РФ усилило наблюдение за радиационной обстановкой в пяти регионах России

Сотрудники МЧС усилили мониторинг за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину отчитался глава ведомства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.

«Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты усилен мониторинг радиационной обстановки в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и Республике Крым», — сообщил глава МЧС РФ, добавив, что в Курскую область направлены дополнительные взрывотехники.

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Во время видеоконференции с президентом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о том, что российский кабмин выделит МЧС 1,9 миллиарда рублей из-за обстановки в приграничных с Украиной регионах. Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций проинформировали о том, что свыше 10 тысяч жителей Курской области, в их числе 3 тысячи детей, сейчас находятся в пунктах временного размещения, открытых в 28 российских регионах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Юрий Лысенко
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