Украинцы из подконтрольного ВСУ города в ДНР прячут детей от принудительной эвакуации

Власти подконтрольного ВСУ города Димитров (Мирноград) в ДНР стараются сделать всё возможное, чтобы принудительнно эвакуировать жителей до конца недели. Такое заявление сделал и.о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк.

«Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — указал Третьяк в интервью телеканалу CNN.

По его словам, ВС РФ продвигаются быстрее ожидаемого. Многие жители отказываются уезжать и «‎прячут детей от местных властей», уточнил Третьяк. А заместитель главы местной военной администрации Татьяна Сытник добавила, что уже два микрорайона Димитрова закрыли на въезд.