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22 августа, 17:22

Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на паром в порту «Кавказ»

Четверых упавших за борт членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома в порту «Кавказ» Краснодарского края удалось спасти. Об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря»,написал он в телеграм-канале.

ВСУ ударили по Курской области запрещённым оружием
ВСУ ударили по Курской области запрещённым оружием

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали паром с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На нём в этот момент было 30 цистерн с горючим. Удар спровоцировал мощнейший пожар, его тушили свыше 100 специаилистов экстренных служб и 34 единицы техники. Паром затонул от полученных повреждений.

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Telegram / Владимир Рогов

Юрий Лысенко
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