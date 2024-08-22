Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на паром в порту «Кавказ»
Четверых упавших за борт членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома в порту «Кавказ» Краснодарского края удалось спасти. Об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ВСУ атаковали паром с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На нём в этот момент было 30 цистерн с горючим. Удар спровоцировал мощнейший пожар, его тушили свыше 100 специаилистов экстренных служб и 34 единицы техники. Паром затонул от полученных повреждений.
Telegram / Владимир Рогов