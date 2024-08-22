Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на паром в порту «Кавказ»

Четверых упавших за борт членов экипажа попавшего под удар ВСУ парома в порту «Кавказ» Краснодарского края удалось спасти. Об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал он в телеграм-канале.