ФАС призвали разобраться с поставщиками услуг из-за подорожания авиабилетов

Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на поставщиков услуг, чтобы разобраться с причинами удорожания авиабилетов в России. Соответствующий призыв в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Эксперт напомнил, что обычно авиакомпания берёт себе от стоимости билетов всего 10%. Остальные 90% уходят на оплату топлива для воздушных судов, лизинга и остальных издержек, которые тоже имеют привычку дорожать.