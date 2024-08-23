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23 августа, 01:31

ФАС призвали разобраться с поставщиками услуг из-за подорожания авиабилетов

Авиаэксперт Гусаров: Рост стоимости перелётов вызван удорожанием топлива

Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на поставщиков услуг, чтобы разобраться с причинами удорожания авиабилетов в России. Соответствующий призыв в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Эксперт напомнил, что обычно авиакомпания берёт себе от стоимости билетов всего 10%. Остальные 90% уходят на оплату топлива для воздушных судов, лизинга и остальных издержек, которые тоже имеют привычку дорожать.

«Если мы говорим, что летать дорого и цены растут, то надо разбираться в причинах этого роста. И дальше работать со всеми поставщиками», — заключил Гусаров.

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Напомним, что за последний год авиабилеты в России подорожали на 20–40%. Власти страны принимают меры для сдерживания этой тенденции, заверили в Кремле.

Обложка ©

Unsplash / Suhyeon Choi

Илья Пушкарев
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