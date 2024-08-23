ФАС призвали разобраться с поставщиками услуг из-за подорожания авиабилетов
Авиаэксперт Гусаров: Рост стоимости перелётов вызван удорожанием топлива
Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на поставщиков услуг, чтобы разобраться с причинами удорожания авиабилетов в России. Соответствующий призыв в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Эксперт напомнил, что обычно авиакомпания берёт себе от стоимости билетов всего 10%. Остальные 90% уходят на оплату топлива для воздушных судов, лизинга и остальных издержек, которые тоже имеют привычку дорожать.
«Если мы говорим, что летать дорого и цены растут, то надо разбираться в причинах этого роста. И дальше работать со всеми поставщиками», — заключил Гусаров.
Напомним, что за последний год авиабилеты в России подорожали на 20–40%. Власти страны принимают меры для сдерживания этой тенденции, заверили в Кремле.
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