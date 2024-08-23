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23 августа, 05:40

Трамп прервал интервью телеканалу NewsNation по соображениям безопасности

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был вынужден прервать интервью телеканалу NewsNation по требованию собственной службы безопасности. Как утверждает The Hill, охрана республиканца предупредила, что продолжение беседы «будет небезопасно».

«Могу я вам кое-что сказать? Мы в опасности, стоя здесь и разговаривая. Так что давайте прервём разговор, [моя охрана] не хочет, чтобы я здесь стоял. Они также не хотят, чтобы и вы здесь стояли», — приводит газета слова Трампа.

Перед этим стало известно, что в американской Аризоне полиция разыскивает мужчину, который угрожал убить кандидата в президенты и бывшего лидера страны Дональда Трампа, который посещает штат. Речь шла о 66-летнем Рональде Ли Сивруде. Позднее выяснилось, что мужчина задержан.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Иван Косицын
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