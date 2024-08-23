Трамп прервал интервью телеканалу NewsNation по соображениям безопасности

«Могу я вам кое-что сказать? Мы в опасности, стоя здесь и разговаривая. Так что давайте прервём разговор, [моя охрана] не хочет, чтобы я здесь стоял. Они также не хотят, чтобы и вы здесь стояли», — приводит газета слова Трампа.