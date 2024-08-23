В Аризоне задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
Полиция американского штата Аризона поймала 66-летнего Рональда Ли, который угрожал убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсетях рассказал офис шерифа округа Кочис. Трамп в четверг выступал в граничащем с Мексикой регионе, говоря о рекордном притоке нелегалов при президентстве Джо Байдена.
«Субъект был взят под стражу без каких-либо происшествий в округе Кочис», — указано в сообщении.
Задержанного также разыскивали за наезд на человека и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.
Охрана политика была усилена после покушения на Дональда Трампа. Всё произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. По мнению журналиста Такера Карлсона, после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.
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