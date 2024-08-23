В Аризоне задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

Полиция американского штата Аризона поймала 66-летнего Рональда Ли, который угрожал убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсетях рассказал офис шерифа округа Кочис. Трамп в четверг выступал в граничащем с Мексикой регионе, говоря о рекордном притоке нелегалов при президентстве Джо Байдена.