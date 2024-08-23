Россиянам раскрыли причины ночных кошмаров и способы от них избавиться

Время от времени любого человека могут мучать ночные кошмары, а иногда они приходят на регулярной основе, нарушая здоровый сон. Как избавиться от плохих сновидений, объяснила психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

По её словам, причин для ночных кошмаров, а также панических атак может быть несколько. В частности, врач выделила накопленную тревожность, различные фобии и травмирующий опыт, полученный в детские годы.

Все эти явления накапливаются как в сознании, так и в бессознательном человека, создавая давление, поэтому ночной кошмар является попыткой организма сбросить напряжение. Однако негативную ситуацию можно преодолеть.

«Желательно всё-таки себя успокоить, потому что если в этот момент ещё сильнее сжаться, то мозг может на этом зациклиться и ночные панические атаки будут постоянно повторяться. Поэтому здесь важно учиться не реагировать ещё большим стрессом, а идти в расслабление», — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Второй шаг для избавления от ночных кошмаров — снижение уровня стресса и управление тревогой. Тур порекомендовала делиться своими переживаниями с другими людьми, а также программировать себя на хорошие сновидения.